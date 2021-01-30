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教局准教師覆檢投訴學校結果 至今零宗 葉建源：教師不信投訴機制 憂不安全有後果

【明報專訊】網上不時流傳矛頭直指校長的「土皇帝」名單，亦有教師網上匿名訴苦。如教師欲投訴人事、管理等問題，現行渠道下可向教育局、辦學團體及學校提出。教育局回覆，稱自2013年1月至2019/20學年，接獲約280宗來自學校教職員的投訴，內容主要涉及聘任、考績、解僱、學校管理或人事糾紛等，教師覆檢投訴機制，過去1年處理零個案。教協副會長葉建源稱，官方數字每年平均只有40宗投訴，「教師不滿遠遠大於此數字」，認為教師對局方機制不信任，亦擔心投訴過程「不安全」、有「後遺症」等問題而卻步。

明報記者 魏綺婷

教局7年接280投訴 葉建源：教師不滿遠超此數

教職員如欲投訴學校，除向屬校提出亦可向教育局投訴。當局調查後會直接回覆結果，如投訴人認為教育局處理不公，以往一般可向相關機構如申訴專員公署申訴。教育局回覆本報查詢稱，接納「校本管理政策專責小組」建議，自去年2月起教職員如不滿結果，可提出充分支持理據或新證據，要求「學校投訴覆檢委員團」覆檢個案，而至今並無收到任何覆檢要求。

葉建源稱，教師未必知道有「學校投訴覆檢委員團」，稱委員團未處理過個案，「暫時起不到作用」。他又稱，即使教師有很多不滿亦未必向教育局投訴，因他們會考慮渠道是否可信賴、有效。

多間辦學團體稱不會披露投訴人身分

墮樓身亡的小學教師林麗棠，曾到總部向東華三院學務主任周志堅求助，周會面後致電羅婉儀，着她關顧好事主情緒。家屬代表大律師沈士文形容做法是「隻羊求救時，叫隻狼去關顧番隻羊」。本報向較具規模的辦學團體查詢，保良局及香港佛教聯合會均稱，未獲投訴人同意不會向被投訴人披露身分。天主教教育事務處稱，除非有必要，否則不會披露。教育局稱調查過程在得到投訴人同意後，會將投訴事項通知有關學校及要求學校回應和提交資料。

保良局教區 涉校長投訴辦學團體處理

辦學團體按教師申訴內容決定誰接手處理。天主教教區教育事務處表示，會按投訴內容決定由學校或辦學團體處理，若涉及校監、校董、校長，辦學團體會約見投訴人了解；又稱每年會接到3至5宗來自屬校員工投訴學校行政的投訴，主要包括學校推新政策或人事問題，「如了解屬實，經本處職員調解及梳理後，情况通常有改善。」

保良局稱，員工可按指引內的「處理投訴機制」以口頭或書面形式向學校或法團校董會作出投訴，當法團校董會收到針對屬校的投訴會調查及跟進。若被投訴人為屬校校長，會由保良局教育事務部處理。香港佛教聯合會稱，屬校教師可親身或以具名書面方式向校長、校董會或辦學團體投訴。

相關字詞﹕東華三院 天主教香港教區 保良局 教育局 葉建源 教協 校本管理

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