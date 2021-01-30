港聞

港聞二

一條命換校政改善 同事：代價太大

【明報專訊】東華三院李東海小學教師林麗棠以死控訴，曾與她共事的周老師（化名）受訪稱，心目中的林老師疼惜學生，「從來不會說小朋友好曳好曳、好差好差，只會話少少曳曳，少少唔留心，真是好愛惜才會這樣說……」他說林老師前年3月離世，至今學校管理矛盾、制度缺陷猶在，但時任校長羅婉儀已落馬，老師也團結力爭於「諮議會」向校董發聲，寄望逐步向好。他說：「羅婉儀都壓迫我們已久，我們都好想有個突破，但料不到要用一條人命換回來……這個代價實在太大，如果有得再揀，我們不想她（林老師）離開。」

稱校長無對任何一個人好過

周老師稱，羅婉儀2014年甫上任便指摘林老師遺失圖書，「鬧得好勁」，自此他觀察林老師辛苦疲累交加、日做夜做，「見過她在圖書館流淚，一面工作一面哭，別人關心她，她每一次都說無事」。多名老師在死因庭稱羅婉儀經常滿口指罵、侮辱說話，周稱羅婉儀曾在全體老師、眾目睽睽下指摘林老師，之後亦有其他老師有同樣遭遇，「她（羅婉儀）無對任何一個人好過，對所有人好差」。

老師諮議會發聲 感執行有阻力

悲劇發生後，東華三院成立獨立調查委員會提出19項建議，其一是成立「校董教師諮議會」，讓同一層級老師向校董提意見。周身在其中，覺得執行有阻力，舉例校董提案門檻需一人動議、6人和議，「動議的人便是出頭人」，於是他們集體30多人提案，但不獲接納，提案前亦處處被管理層敵意相待。他說校政問題於林老師死後不至於「完全無改善」，雖尊重文化敏感度升、有新校長，但形容現在只是「有一個開始」，亦令他們願挺身提案發聲。

縱工作不順 「真是好關愛學生」

林老師工作不順，但每當與學生相處，便流露疼惜之心。「她真是好愛惜學生，小朋友也好鍾意她」、 「她真是好關愛學生」，周老師受訪時多次強調林老師生前傾盡心血當好老師，林老師在家庭WhatsApp群組留下「唔想再見到校長醜陋的面孔」，便選擇在校終結一生。

記者 魏綺婷

相關字詞﹕教師墮樓 林麗棠 羅婉儀 東華三院李東海小學 死因庭

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