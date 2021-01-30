東華主任收投訴轉告校長 官斥令人費解

林在墮樓前一天曾親赴東華總部投訴羅校長，接見她的周志堅在會面前致電羅詢問背景資料。周官認為，周志堅雖然是新上任，但他有15年校長經驗，在接獲林求助後卻選擇打電話給羅，「做法實在令人費解」。

另外，周志堅作供時稱，當時判斷漏發通告一事屬學校行政問題，故在會面後致電羅，提醒她「好好睇住林老師」。周官批評，羅責備林漏發通告只是表像，並非背後原因，「試問一位不聽老師說話的校長，會否收到總部一個電話後，第二日就改變態度關顧老師？」

官提4建議 倡東院做好學務主任交接

促避周日發短訊給老師

周官在建議時指出，周志堅在接見林麗棠時，不知悉過往對羅婉儀的匿名投訴，建議東華三院做好學務主任的交接工作，並在處理投訴時，須獲求助人允許才披露其身分。

東華三院事後成立的獨立調查委員會曾提出19項建議，周官接納東華三院已作出真誠檢討及改進，故不作出額外建議，只建議教育局跟進落實建議。周官又提及，有老師在庭上供稱羅婉儀在周日仍會不停發短訊給老師，建議東華三院制定相關指引給學校管理層，提醒他們要顧及同事的私人空間。另外，周官建議東華三院將每年的持份者問卷，需呈交校董會審視。

東華三院在裁決後表示感謝死因庭為林老師召開研訊，並作出裁斷及建議改善措施，院方及校董會將詳細研讀判決書，研究如何落實相關建議，並致力繼續加強及完善轄下各教育機構的管治工作。教育局亦回應稱會研究死因庭的建議，有需要時作出適當跟進。