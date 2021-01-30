斥羅婉儀仍圖卸責 林妹：信神會審判

林麗棠的父親、胞妹及胞弟昨早有到庭，死因裁判官周慧珠於裁決後慰問家屬，稱雖然事隔兩年，親人離世導致的生活悲痛並無減少，亦沒有任何慰問說話可減少他們的悲痛，尤其是與林老師同住的林麗珠。周官寄語林麗珠要記住其姊在最後的信息仍惦記着她，「當你覺得面對不了新的一日，回想姊姊想你怎過，作為力量同勇氣面對」。林麗珠聞言落淚，父親亦滿面通紅，以紙巾拭淚。

林麗珠其後在庭外見傳媒，多次向周官道謝，「還了她（林老師）一個公道，認同她工作上並無大錯，甚至認同工作上的熱誠」。她相信周官清楚說明誰人需負上責任，「所有聽到這個判決的人都會知道、都會看到」，促請教育局認真審視羅婉儀是否仍有資格提取公積金中由公帑支付的部分。

妹斥羅稱親友責任更大

「真的問心無愧嗎？」

林麗珠又說，初時曾對羅感抱歉，但經過9日死因聆訊，「我真係無（感抱歉）」，「我不知道她出於什麼心態，但很希望她明白，當她拿着聖經宣誓作供時，我相信……她相信的神會作出最適當的審判」。

林麗珠早前以電郵回覆本報稱，羅婉儀作為事件的觸發者，在研訊其間一再企圖推卸責任，強調林老師的家人及好友有更大責任，「實在太過分，簡直是在他人的傷口上灑鹽」，質疑羅多次更改供辭，完全否認他人對她的指控，「真的問心無愧嗎？」

家人未出陰霾 妹悔沒早覺姊無助

林麗珠又說，家人至今仍未走出陰霾，正努力去接受和適應沒有林老師的日子。她說，雖然姊姊生前曾告訴她不少羅婉儀在校的過分行為，但她往往對自己的痛苦感受輕描淡寫，在家人眼中她一直是「堅毅的人，從不輕易認輸」，在研訊過程中才得知姊姊生前原來在校「過得這麼無助、艱難和痛苦」，感到十分吃驚。她說，對於自己未能早些察覺姊姊的無助，從而提供適時的疏導和支援，「我們深感後悔和內疚」。