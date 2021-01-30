林老師裁死於自殺 官斥校長咬住唔放 稱倘校長對事不對人副校說公道話 悲劇可免

羅婉儀稱官說話與事實有距離

家屬考慮追究否

裁判官周慧珠裁定，死者林麗棠（終年48歲）2019年3月6日在學校的高處墮下，因多處受傷而死亡。死者胞妹林麗珠步出法庭後哭說「我很想代家姐多謝佢（裁判官），佢還咗家姐一個公道」（見另稿），並考慮會否追究羅婉儀或東華三院。羅婉儀離開法院時回應傳媒追訪道：「我想講，個官講嘅嘢，同事實係有距離嘅。」東華三院及教育局均發稿向死者家屬致以深切慰問。

周官綜合證供稱，林麗棠在小學任職20年，早年患上抑鬱症，在墮樓前一周因漏發澳門交流活動的通告，先後兩次被羅婉儀召見責備，其間被要求自動辭職，其後她親赴東華總部投訴。多名教師作供稱羅不尊重老師，與教師關係惡劣，常在大會上不點名批評老師，會召見老師大聲斥責。

官質疑羅證供不可信

對於羅婉儀的證供，周官質疑她不可信，例如羅聲稱首次召見林時，她是以「哀求」的口吻問林，但學校書記作供指羅經常召見老師，「每次都係鬧」，更有一次因林遺失圖書，關門責罵林超過一小時，周官反問「如果遺失圖書都鬧咁大聲，無發通告咁大件事，羅女士唔會以哀求口吻說話」。

周官批評漏發通告不是林一人的責任，督導她的副校長鄭月嫦亦有責任，但羅從沒向鄭問責，「難怪證人都話羅女士對唔同人有唔同態度」；而與林一同面見羅的鄭副校長從沒為林發聲，「林老師係需要有人為佢出聲，講句公道說話」。

周官續稱，在羅第二次召見林之前，危機已解決，活動亦順利舉行，但羅仍「咬住佢唔放」，要求林增補報告。周官總結，漏發通告是事件的起因，而第二次召見則是令林情緒崩潰的觸發點。林當時曾向安慰她的教師說「今次我要同佢同歸於盡」，估計她想在事業上與羅同歸於盡，因林認定往後會被羅為難，直至她自動辭職。

林往總部投訴羅獲告知 料林感無助

周官又批評東華三院學務主任周志堅接見林之前及之後，兩次致電羅，做法令人費解（見另稿）。周官說，林性格膽小，事發前一天到總部教育科投訴，相信承受了極大壓力及焦慮，而當她知道投訴後，羅會被告知，翌日返校後要面對羅，必感到害怕、無助。

周官最後稱，悲劇原本可避免，假若羅婉儀當時對事不對人，沒有第二次召見林，並撤回要求她自動辭職的說話；假若周志堅在會見林時已掌握校內情况，答應為會面保密；假若鄭月嫦為林挺身而出，承擔責任，講句公道說話，悲劇便不會發生。

【案件編號：CCDI206/19】