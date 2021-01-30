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佐敦油麻地7尼裔清潔工確診 工會憂不獲賠

【明報專訊】佐敦、油麻地因爆發新冠病毒致封區檢測，清潔工人職工會稱，該區有最少7名任職政府外判的尼泊爾裔清潔工確診，他們要停工住院，生計受影響，亦未必獲工傷賠償，而染疫工友的密切接觸者中亦最少有5人任政府外判清潔工。

工會稱，新冠病毒未納入《僱員補償條例》所指可獲補償的職業病，若僱主不承認因工感染，僱員需自行申索；密切接觸者隔離期間只能放無薪假，促政府規定外判合約若因檢測及強制隔離未能上班的員工不應扣薪，亦應加入尼泊爾文作為通告及指引的指定語言之一。

新填地街店重開 嘆硬蝕半月

另外，新填地街20至26號雙數單位的隔離令昨完結，居民陸續返回家中，地舖亦重開。新填地街26號居民Aftan表示，夫婦在隔離營完成隔離回家後，太太仍很擔心大廈有病毒，但未能搬去其他地方，唯有多消毒。

地舖首日復業，Aama Store職員Mercy擔心得不停與其他店舖職員消毒店舖內外，她亦擔心區外顧客恐懼區內疫情未完而不敢來。

賣內衣及毛巾等的精彩百貨，員工黃女士稱舖租3.5萬元，停業14日估計起碼「硬蝕」半個月租金，她亦被迫放假14日，其間無收入，盼政府補償。

屋宇署回覆本報表示，早前發現新填地街26號廢水管沒設隔氣彎管而接駁至便溺污水管、部分單位坐廁的隔氣彎管沒反虹吸管等，早前已要求業主糾正。有關業主對署方稱正安排修葺。屋宇署提醒居民工程需時，住戶應定期消毒，在不用坐廁等排水口時應蓋好。

（疫情第四波）

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