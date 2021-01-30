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深水埗強檢抽查票控14人 區議員：繳5000如多交一月租

【明報專訊】政府於昨日早上7時至10時半派員在深水埗區6幢需要強制檢測的大廈執法，要求居民出示新冠病毒檢測結果證明才能離開，並到大廈抽查，共查核逾220人的檢測報告，其中14人因違反強檢公告被票控。有區議員批評政府事先無通知，令居民受驚，又說罰款5000元猶如罰街坊多交一個月租金，影響非常大。

政府已向上述14人罰款5000元，並發強制檢測令，要求在指明期間檢測，另不排除將來再在該等大廈執法。

抽查時地舖多未開 恐損成效

深水埗區議員李庭豐稱，昨晨收到一戶欽州街96號居民和一戶長沙灣道171號居民求助，反映出門上班但因未檢測而無法離開，他批評政府事先無通知，做法鬼祟及令街坊受驚，抽查時部分大廈地舖未開始營業，降低措施成效。李又稱定額罰款5000元形同罰街坊多交一個月租金，對街坊影響非常大。

食肆：現封區措施後堂食少四成

位於深水埗的食肆「番茄師兄」老闆李先生表示，早前下午茶時段顧客量基本達店舖座位一半的限制，惟自政府在佐敦封區後，堂食生意較兩周前減三至四成，「估計食客都怕食食吓麵，被人圍封、被困」。

李先生續稱，早幾天有傳政府會封深水埗，嚇得他急急安排員工提早放工免得被困，認為政府突擊封區令市民恐慌，成效卻成疑。

（疫情第四波）

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