瑪麗隔離病房兩月內再滲水 濺中下層病人醫護

病人須隔離 滲水樣本檢測陰性

該心胸外科病房天花於周四早上9時半滲漏，上層為接收新型冠狀病毒確診者的隔離病房，檢查發現隔離病房污水渠滲至下層，導致心胸外科病房天花現水滴，一名男病人被濺中頭及右手，並表示懷疑有水濺入眼睛。另一名護士被濺中頭及面部；而隔離病房一名清潔工人亦於工作時被水點濺中面，其間有穿著全套保護裝備。

曾緊急維修 醫管局：下周全面維修

該院為審慎起見安排被濺中的病人入隔離病房，而被濺中的護士及清潔工接受醫學監察，3人的病毒測試和滲水樣本化驗同為陰性。有關心胸外科病房完成緊急維修，已安排12名病人暫調至病房其他範圍，而兩宗原排期昨進行的心胸外科非緊急手術將延期。瑪麗醫院對受影響病人致歉。

上月12日同一間心胸外科病房天花滲漏，當時有一名病人被濺中小腿。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，病房上月緊急維修，但第四波疫情一直升溫，隔離病房需求上升，未能騰空病房全面維修。經過前日事件，下周起會全面維修渠管，料一至兩周內完成，其間心胸外科病人要調至其他病房，部分隔離病牀可能要關閉。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，確診者帶有的病毒可能經糞便污水排放，今次水樣本呈陰性，但污水滲漏有一定傳播風險，須盡快全面維修，確保病房安全。

廣華醫院重建地盤有5人確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會發強制檢測令，要求所有工作人員檢測。張前日曾稱聽聞該地盤承建商一度希望只停工兩、三日，而非建議的14日，承建商中國建築昨回覆，於周三下午收到衛生防護中心通知該地盤有人確診和建議停工14日，地盤當晚即時停工，並決定由周四起繼續停工至2月15日共19天。

（疫情第四波）