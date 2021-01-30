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綠楊新邨同層4戶染疫 居民憂封區 張竹君料公共設施播毒 區議員：有居民搬酒店暫住

【明報專訊】本港昨日新增50宗新型冠狀病毒確診，本地個案佔48宗，其中16宗源頭不明，另多4幢大廈須強制檢測。政府周二向荃灣綠楊新邨R座發出強制檢測公告，確診個案陸續浮現並集中在18樓，涉4個單位共6人感染，衛生防護中心相信是公共設施受污染並傳播病毒，該層其餘4單位住戶須檢疫。有區議員稱，街坊擔心政府封區，見到區內有欄杆便查詢，形容出現恐慌情緒。

昨增50確診16屬源頭不明

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，綠楊新邨R座18樓有3個單位確診，另有一單位有人初步確診，4個受影響單位共6人染疫。張稱18樓可能有污染，因此安排該層其餘4單位住戶檢疫。她說，可能早前確診住戶病毒污染電梯、大堂、垃圾房等公共設施造成傳播，4個涉確診單位並非全部相鄰。她亦指出， R座2樓亦有確診，但並無聚集。

據衛生防護中心，過去14日共有6名確診者居於R座，當中4人源頭不明，包括伊利沙伯醫院A6內科病房護士（第10178宗）。最新確診者是一名56歲女子（第10354宗），她沒有病徵，也是源頭不明。

荃灣區議員（綠楊）潘朗聰表示，未聽聞18樓住戶是否有來往，而同層住戶主要共用升降機和垃圾房。他說大廈有天井，現時主要是18樓居民確診，居民最擔心不是垂直傳播而是擔心封區。他說，昨傍晚6時許收到居民查詢，說見到區內有「欄杆」，詢問是否要封區，形容街坊有恐慌情緒。

潘又表示，暫未見到有居民因擔心封區而儲糧，但有個別居民憂慮疫情決定搬到親戚家或酒店暫住，據他所知應少於10戶居民有撤離的打算。

多4廈強檢 油旺紅磡指定區續有確診

另外，昨再多4幢大廈須強制檢測，包括深水埗麗安邨麗平樓，有兩單位出現確診，分別有3人和1人感染，兩單位不同樓層不同坐向。至於油麻地旺角指定範圍內，窩打老道榮德大廈有1人確診。紅磡指定範圍內，溫思勞街31號有1人確診，另外必嘉街樂嘉大廈有1單位涉兩人確診，須強制檢測。早前在污水驗出對新冠病毒呈陽性的深水埗鴨寮街173號，昨有一人確診。

張竹君表示，昨日48宗本地個案中有7宗來自油尖旺，當中4宗來自佐敦指定區域、2宗來自油麻地、旺角指定區域，另有3宗來自深水埗，當中一宗在指定區內。九龍城亦有11宗個案，包括3宗來自紅磡指定區域，張表示只有兩宗屬源頭不明，其餘個案都有關連。出現多宗確診的紅磡永明粥店昨沒新增個案，群組累計有7名員工、3名家人確診。

此外，昨日再有一人死後驗出新冠病毒，死者是居麗港城7座的87歲老翁。他於1月23日暈倒，其後不治。死者兩名家人在他過身前後確診，富山殮房法醫為遺體做檢測，發現對新冠病毒呈陽性，為本港第178名離世的確診者。

昨兩輸入 一驗出變種新冠

昨增兩宗輸入個案，早前一名由韓國來港的非港人，驗出N501Y變種病毒株，暫未確定屬英國或南非變種病毒。

明報記者

（疫情第四波）

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