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三成住戶無應門 專家促同步強檢封區

【明報專訊】繼佐敦及油麻地封區檢測，政府前晚（28日）起圍封北角東發大廈12小時，強制475人驗新冠病毒，但沒再發現確診。政府周三晚公布該廈疑現垂直傳播後，先實施強制檢測，一晚後才圍封，結果約190戶沒應門，佔整體近三成。綜合專家意見，三成無應門不理想，料很多居民搬走，強制檢測時應同步封區。

C座兩環境樣本陽性

東發大廈C座有8戶13人確診，1月26至28日約1300名居民、訪客及工作人員已在檢測站接受強制強檢。衛生防護中心昨稱，C座有兩個環境樣本呈陽性，分別位於兩單位的廁所和廚房洗手盆去水位。政府在東發大廈的行動派員到訪約660戶，扣除C座已撤離的6及7室居民，約190戶沒應門，包括確診住戶，不排除部分單位空置。防護中心前日稱撤離人數逾60。今次行動近三成住戶沒應門，高於佐敦的13%（見表）。

佐敦再跟進 110人未驗

特首林鄭月娥周二稱政府會跟進沒強檢的居民，包括檢控，但要研究有否減免責任的理由，會將資料交防護中心跟進。惟中心一直未能提供封區執法數字，連日有醫生促加強執法。政府昨改變策略，即場向市民發出定額罰款。當局昨早完成北角強檢行動後，派約360人執法，發現約15人沒強制檢測，即定額罰款5000元及發出強制檢測令。

民政總署發言人稱，油麻地封區結束後，突擊檢查及再訪沒應門單位，發現數人沒檢測；至於佐敦，工作人員逐戶跟進發現約110人限期前未檢測，並立即安排檢測，其後於大廈出入口突擊檢查，發現約90居民未檢測或未能出示陰性短訊，已轉交防護中心跟進。本報昨向衛生署查詢3次封區分別發出定額罰款、強制檢測令數目，署方回覆，截至28日下午共發276張強制檢測令及23張定額罰款，但沒分別說明3區數字。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，東發大廈有三成單位沒應門不理想，相信很多居民已搬離居所「避疫」。他認為整體強檢時機相對慢，例如圍封碧街前強檢期限已過；至於東發大廈，圍封前已安排強制檢測。他建議當局發出強制檢測公告後，到現確診的三無大廈「洗樓式」要求住戶強檢，未有結果不准外出，12小時內完成。

現個案三無大廈 何栢良倡洗樓強檢

呼吸系統科專科醫生梁子超建議，若當局認為該區流動人口問題嚴重，實施強制檢測時應同步封區，以防居民提前搬走。他稱如有個案才介入，時差或令疫情擴散或流動人口撤離。

（疫情第四波）

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