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東發強檢零確診 解封即執法票控15人 未驗遭罰款 食肆：多次詢警被囑留店

【明報專訊】政府前晚將北角錦屏街東發大廈A、B、C和D座列作「受限區域」，至昨早解封，約475人接受強制檢測後沒發現確診。政府今次改變策略，封區檢測行動後即場執法，向15名未做強制檢測的市民發告票，其中一間被稱為「黃店」的餐廳共7名員工各被罰款5000元，店東稱他們按警方指示留在店內，並多次向警員查詢檢測細節，但一直未獲安排檢測。

民政事務總署及警方未正面回應是否未有安排該店員工檢測，民政署稱獲發告票者須21日內交罰款，如欲抗辯可書面通知。警方則稱，會按既定程序及考慮實際情况採取適當行動， 如設置封鎖線，以協助執法及防疫。

指封鎖線攔路 候通宵未獲安排驗

政府昨晨約7時完成強制檢測並於11時半完全解封東發大廈。「黃店」西餐廳Villa Villa Cafe & Bar位於該廈後街地舖，前日封區時有7名職員在店。店東Jason昨晨於商台《在晴朗的一天出發》稱，因店舖位於後街，當警方封鎖街道後，職員無法越過封鎖線自行到檢測站，前晚7時起店方多次向封區警員查詢檢測細節，對方一直要求店員不要離開店舖等安排，惟截至昨凌晨2時許仍未獲安排，職員再向警員查詢後，對方仍囑等候，職員遂拉下半閘，於店內休息。

被指到訪不遇 稱CCTV證無人拍門

Jason稱餐廳一直沒關門和關燈，僅落下半閘，職員坐在當眼位置休息，至昨早7時許醒來，於門外封鎖的警員已離去，店方再向檢測人員查詢時，被指到訪不遇及逾時檢測違反檢疫令，7名職員各被票控罰5000元，收過告票後才獲安排檢測。Jason直斥當局「完全係吹水」，並稱翻看過餐廳大門閉路電視，未發現有人拍門，昨早起來時店門外亦沒貼上到訪不遇通告，聲言「梗係唔交啦」。本報昨曾向Jason查詢職員早前有否接受強制檢測，至截稿前未獲回覆。

東區區議員李予信表示，翻看該餐廳昨凌晨2至4時片段，發現無人拍門，已去信衛生署要求解釋。

Villa Villa旁一間面向後街的牛肉麵店有職員前晚同樣在圍封時留在店，本報昨未能接觸該店。東發大廈前晚有數間面向錦屏街的地舖職員於圍封時在場，有診所護士表示，前日封區前與醫生收舖下班，甫離開即遇封區，被警員趕回診所。她指自己與醫生較早前已檢測及取得陰性報告，有人當晚約10時入診所替二人登記，並稱毋須檢測。

另一閩南食品店東表示，前日與兩名職員下午已檢測，再返回店舖收拾雜物遇封區，當時沒檢疫人員入店，3人遂自行走出店舖，到門外檢測站再檢測。

有居民檢測後遭貼不遇通告

東發大廈居民陳先生認為政府封區檢測對追蹤病毒有幫助，且僅封半日，認為可以正面態度看待措施。不過，他稱前日近凌晨零時已完成檢測及登記住址，亦收到確認短訊，遂睡覺休息，惟昨早出門時，發現當局於其門外貼上到訪不遇通告，對當局做法大惑不解。

居於B座的謝女士表示，當局周二起強制東發大廈居民檢測，自己周三已完成檢測及取得陰性報告，但前日又突然封區，斥當局「封區拍門又再驗，驗完又驗重複咗」。她稱自己從事飲食業，即使已獲陰性結果，但公司擔心東發大廈是疫廈，她被上司要求扣年假停工7日，斥政府封區資訊欠透明「阻我返工」。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕東發大廈 疫情第四波 疫情 新型冠狀病毒肺炎 武漢肺炎

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