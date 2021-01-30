擬搶閘申請4月起行 婦：為孩子失中國籍亦無悔

不怕追查 仍憂變卦

Kathy接受本報訪問時形容，最近忐忑度日，因一家五口移民英國的事情，早在半年前已安排妥當，故很擔心中途出現變卦。她堅定地說：「為了孩子日後的教育，會義無反顧的離開香港前往英國，即使會因此失去中國籍，也不後悔。」

Kathy無懼首階段預約申請要現身簽證中心，她認為政府必然已清楚掌握要以BNO離開香港的人的背景資料，她不擔心會被追查或秋後算帳，「如果要查，就一定會被查到，我們也不能做什麼！」

現年41歲的Kathy在港任職酒店餐飲銷售經理，其47歲丈夫是工程項目經理，兩人在港月入共逾10萬元，在籌劃移民過程中經歷很多掙扎，最終亦決定移民，希望孩子在英國有更好的學習環境。

夫婦獲技能證書 冀抵英即就職

為了移英後有一技傍身，Kathy從去年開始報讀美甲課程，丈夫則報考水電工程，兩人已考獲證書，準備抵英後能馬上就職，不擔心收入大打折扣。Kathy的3個孩子分別5歲、10歲及12歲，他們已訂購機票，計劃4月4日出發到英國沃林頓（Warrington），一直等待BNO簽證計劃正式開放便立即「搶閘」。