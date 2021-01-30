申請須沒嚴重刑事紀錄 家庭成員可分批赴英

首階段申請獲批後90日內赴英

如透過簽證申請中心辦理手續者，須在簽證獲批後90日內前往英國，次階段經網上申請者沒有此限制。簽證申請人須符合以下條件，包括：BNO持有人及其家庭受助人通常居於香港、財政上備有最少6個月在英國生活的費用、沒有嚴重刑事犯罪紀錄等。針對嚴重刑事犯罪紀錄一項，有關犯罪紀錄亦須在英構成罪行，例如搶劫、嚴重襲擊等可在英判處監禁的行為。

申請人如以家庭單位作申請，則所有擬赴英的家庭成員須一同申請；18歲以下兒童須與父母一起申請，但有例外情况，例如父母離異或其中一方身故。移民計劃容許申請人及其家庭成員於不同時間赴英（俗稱「太空人計劃」），即一名家長可留港繼續工作，另一人攜子女先行赴英，但各人取得居留權的時間會因此不一樣。

不享福利 居英5年可申定居入籍

簽證獲批後，申請者可在英國居住5年，其間可以工作、讀書、享用國民保健服務（NHS），但不能領取公共資金（Public Funds），即大部分的英國福利；如同行的子女未滿18歲，可免費入讀官立學校，但入讀大學會被視作國際生收費。申請者居英5年後可申請定居身分，屆時須滿足英語水平、通過「英國生活」（Life in the UK）考試，並繳付一定費用；定居滿一年後可申請入籍。

自去年7月15日至今年1月13日，約有7000名BNO持有人及其家庭受養人以「Leave Outside The Rules」（LOTR）方式率先入境英國，他們可留英6個月，有關時間不會納入申請定居身分的5年居留條件中。英方另決定延長LOTR計劃至3月底，直至新簽證計劃完全數碼化。

申請入籍的條件包括申請人須年滿18歲、在申請前居英滿5年、希望繼續在英國生活，以及品格良好（good character）等。