明起不能用BNO出入境 葉劉黎棟國均稱影響小

港府未說明能否持BNO登機離港

保安局兩任前局長葉劉淑儀和黎棟國均認為，今次措施對港人在港出入境影響不大，因港人可用身分證出入境。外遊領隊及導遊工會主席湯劍生稱，即使在外地的港人只持BNO，也能用香港身分證返港，但現時政府的反制措施，未有說明會否要求航空公司處理港人離港登機時不承認BNO作證明。

持身分證出入港關口 毋須旅遊證件

黎棟國回覆查詢時表示，現時港人出入香港關口需持身分證，毋須出示旅遊證件，從這角度看，中央的反制措施影響不大。不過，在香港機場進入禁區前，機場保安亦會要求出示機票和旅遊證件，黎稱此做法是機場保安公司核實登機證和旅遊證件是否同一人，他認為改用身分證核實也可。

葉劉淑儀說，入境處應跟進外交部決定，例如通知航空公司、旅行社，提醒來港不能持BNO入境。她相信，與中國友好的國家有可能應外交部要求，不承認BNO作為旅遊證件。

湯劍生表示，此措施對港人影響不大，因港人是以身分證出入境，只要其他國家承認BNO便無影響。他相信航空公司亦不會因乘客使用BNO而不准其登機離港，除非航班目的地不承認BNO。

至於一旦在外地遇事，持BNO能否到中國大使館求助？葉劉淑儀說，到使館尋求保護要證明自己是該國國民，「你去中國使領館求助，都唔會拎個BNO出來，你一定拎特區護照出來，所以呢方面無影響」。黎棟國亦稱，只要證明有中國人的身分，到大使館尋求協助無問題。

非中國籍港人可申簽證身分書

另外，政府新聞稿提到，BNO在港並非任何形式的身分證明，相關香港居民可繼續以其身分證作身分證明；未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久居民可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。