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BNO移英明可申 中港不再承認證件 外交部斥將港人變二等公民 英揆：捍衛港人自由

【明報專訊】約540萬名合資格香港居民，明日（31日）起可申請英國國民（海外）護照（BNO）簽證移民英國，英方昨日公布最新申請安排後，中國外交部隨即推出反制措施，宣布從明日起，中方不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明，並保留採取進一步措施的權利。特區政府發言人表示，定會全力配合貫徹落實相關政策所須採取的具體措施，宣布從明日起，BNO不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明（見另稿）。

葉劉：打擊BNO國際認受性

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀認為，這只是中方反制的「第一擊」，是為打擊BNO的國際流動性和認受性，但認為對港人無實質影響，因相信很多港人都同時持有特區護照。

中國外交部發言人趙立堅昨在外交部例行記者會上，批評英方罔顧香港已回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身定制、具BNO身分的香港居民赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍。他強調，英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已徹底改變了原來中英諒解的BNO性質；他又批評英方此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈憤慨，堅決反對。

港府：英渴求人才資金 賺經濟利益

特區政府昨晚發聲明，發言人批評英國政府明顯是利用部分港人仍持有BNO護照或身分作政治炒作，藉口為有關港人在英居留和入籍提供新路徑；除政治目的，英方的舉措亦會賺取很多自身經濟利益，英國渴求人才和資金，不應藉BNO舉措作「政治遮醜布」護航。

全國人大常委譚耀宗表示，因為英方違背承諾，中方唯有作出回應，形容是正常和合理。

英國內政部昨晨發新聞稿公布移民計劃的申請安排。英國首相約翰遜表示，「我們履行了英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，並捍衛了英國和香港同樣珍視的自由和自治」。英方表示，這是回應中國政府去年實施《港區國安法》，英方履行對香港人的歷史和道德承諾。英國外相藍韜文表示，「我們的立場一向清晰，對於香港，我們不會坐視不理。我們將履行對香港人的歷史責任」。

合資格者特區護照亦可申

英料5年內30萬人帶入300億

有建制派早前建議中央禁止港人持雙重國籍，提倡定居外國的港人如自願加入或取得外國國籍，便自動喪失中國國籍。英方對此未見具體回應，但申請BNO簽證的方法具彈性，申請人毋須持有效BNO護照，符合資格者以特區護照申請亦可。英國估計首年將有約12.3萬至15.3萬人申請新簽證，5年內則有約25.8萬至32.2萬人，預料他們將為英國帶來24億至29億英鎊（約255.5億至308.7億港元）的淨利益。

劉慧卿：非給國籍居權 予道路申請

葉劉：實質違諾賦申請人新權利

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿表示，當年中英在諒解備忘錄中，就國籍問題互相表達立場，但諒解備忘錄不包括於《中英聯合聲明》之中。她強調，「無人給出國籍、居留權，（英方）只是給予一條路，（申請人）要行6年之後，才能申請入籍」。

葉劉淑儀批評，英國違反當年中英諒解備忘錄的承諾，「狡辯」BNO簽證申請人亦受居留權申請程序約束，但實質上賦予他們新的權利。至於中方下一步反制會否處理持BNO港人不能有雙重國籍的問題，她強調此是她提出的建議，具體要由中央政府自行考慮，但她認為應在有關的人定居、自願取得外國國籍後，對該人的中國國籍作出改動才是合理。

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