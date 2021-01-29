【Emily】葉劉提新疆紅星駁種族滅絕論 外媒記者紛狠批：卑鄙嘅推文

外媒反諷：Jimi Hendrix紅

證60年代美國沒歧視

美國前國務卿蓬佩奧離任前發聲明，指中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的作為，構成「種族滅絕」。葉太喺Twitter上載迪麗熱巴嘅相片，反駁有關言論。路透社國際新聞編輯Gerry Doyle轉發推文，學葉太嘅邏輯咁講，話黑人音樂人Jimi Hendrix係1960年代最紅嘅音樂人之一，「證明60年代美國冇種族歧視」；《經濟學人》記者Don Weinland揶揄葉太「講得好」，批評言論極為卑鄙；法新社港澳台分區主編Jerome Taylor都加把口，揶揄「因為新疆出咗個明星，就唔可能有人道罪行」。立法會前議員、人民力量陳志全（慢必）就喺facebook形容講法係神邏輯。慢必早年公開出櫃，佢轉發有關報道，並反諷話「慢必都可以當選立法會議員，香港何來性傾向歧視？」