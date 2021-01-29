【Emily】葉劉提新疆紅星駁種族滅絕論 外媒記者紛狠批：卑鄙嘅推文

【明報專訊】行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀噚日喺Twitter發文，話美國指控中國喺新疆進行種族滅絕，但喺新疆出生嘅迪麗熱巴（Dilraba Dilmurat）係中國目前最紅明星之一，而迪麗熱巴唔係新疆唯一嘅成功故事，葉太質疑：「何來種族滅絕？」此番言論一石激起千層浪，惹來多間外媒嘅記者批評，有記者直斥言論「可能係世界上最卑鄙嘅推文」。
外媒反諷：Jimi Hendrix紅
證60年代美國沒歧視
美國前國務卿蓬佩奧離任前發聲明，指中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的作為，構成「種族滅絕」。葉太喺Twitter上載迪麗熱巴嘅相片，反駁有關言論。路透社國際新聞編輯Gerry Doyle轉發推文，學葉太嘅邏輯咁講，話黑人音樂人Jimi Hendrix係1960年代最紅嘅音樂人之一，「證明60年代美國冇種族歧視」；《經濟學人》記者Don Weinland揶揄葉太「講得好」，批評言論極為卑鄙；法新社港澳台分區主編Jerome Taylor都加把口，揶揄「因為新疆出咗個明星，就唔可能有人道罪行」。立法會前議員、人民力量陳志全（慢必）就喺facebook形容講法係神邏輯。慢必早年公開出櫃，佢轉發有關報道，並反諷話「慢必都可以當選立法會議員，香港何來性傾向歧視？」