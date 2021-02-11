健身教練訛稱代退會籍 七旬婦交「手續費」失350萬

被捕27歲姓陳男健身教練，涉嫌以欺騙手段取得財產，由探員帶署扣留調查，案件由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。據了解，陳去年10月已辭去健身教練工作，懷疑有人曾協助交收相關現金及財物，不排除有更多人被捕。

事主購15年會籍 200萬元未取回

與教練無感情瓜葛

秀茂坪警區刑事調查隊督察譚樂恩表示，72歲女事主因健康理由，於2012年起加入秀茂坪區內一間連鎖健身中心，並購買200萬元的15年期會籍。陳於去年9月為事主的健身教練，當獲悉事主欲退會後，曾訛稱可代為全數取回會費，誘事主繳付「手續費」，聲稱成事後全數退款。事主不虞有詐，去年10月至今年1月先後11次向陳交出約260萬元現金，及以信用卡購買4隻總值約90萬元的手表作為手續費，最終未能取回健身會費，亦未能與涉事教練聯絡。

事主周日（24日）報警求助。案件由秀茂坪警區刑事調查隊第5隊跟進，探員調查後鎖定涉案男子，前日下午在大埔拘捕姓陳的健身教練。據了解，事主已退休，與被捕男子沒有感情瓜葛。

警方呼籲市民提高警覺，購買年期較長或金額較大的套票或課程時應細心留意條款內容，遇疑問可親身向商戶查詢，切勿輕易將金錢或財物交予他人。