DT Hub開幕 20數據公司進駐

位於將軍澳工業邨的DT Hub樓高 11 層，樓面面積29萬平方呎，當中22萬平方呎為可出租面積 。中心設有高樓底結構、升高地台及專用電訊線管道，方便佈線和設置數據機架，並有兩個獨立供電點，確保大容量供電，數據機冷氣設備間更可搭建水管，以注水冷卻降溫。

毗鄰先進製造業中心明年啟用

DT Hub鄰近眾多數據中心及電訊服務供應商，科技園冀吸引從事大數據分析及人工智能技術業務的公司進駐，但不包括無人數據中心。黃克強表示，DT Hub專為資訊及通訊科技企業而設，已有20個租戶陸續進駐，包括買啦科技香港、盧米科技、信興科技等，期望中心內企業交流合作，發揮更大的協同效應。

此外，與DT Hub以天橋連接、整體樓面面積110萬平方呎的「先進製造業中心（ AMC）」將於明年第二季啟用。

科技園再工業化高級總監姚慶良表示，AMC目標租戶為高增值產業，如醫療儀器、新材料、電子等行業，AMC設有共用倉庫及物流系統、小批量生產及原型製造服務，冀本地研發及設計的產品可於本地製造。