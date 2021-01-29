政府大數據平台 目標年推5項目 AI解讀大數據分析 跨部門協作

趙善衡表示，新推出大數據分析平台有多個共用工具，包括供實時數據交換的「數碼高速公路」、協助處理複雜運算的圖像處理器、共享程式碼等。資科辦系統經理（數據分析）吳文婷表示，其組別會與部門探討如何以數據分析及預測，協助制訂措施及政策。

資科辦正與運輸署及天文台開發「交通數據分析系統」，利用開放數據及實時數據，例如巴士到站數據、運輸署特別交通消息等，綜合分析路段繁忙程度，未來亦會應用小巴實時到站數據。此外，資科辦亦正與建築署、機電工程署及食環署合作，研究 「公廁維修紀錄及公眾投訴」數據，加強公廁管理及維修保養。

趙說，目標每年於平台開展5個項目，又稱交通及地理空間數據等有很高應用潛力，亦認為平台可應用於設施維護預測，或以人工智能輔助審批申請。趙說， 會邀請業界及學界參與，為部門痛點提出不同解決方案。

據悉警方目前未有使用

所有部門都可提出使用平台，包括執法部門。據了解目前警方未有使用。平台推出至今的應用包括於「香港政府一站通」網頁及其聊天機械人「BONNY幫你搵表格」上分析搜尋紀錄，以得出「熱門搜尋」，並將增加「關聯結果」功能。

資科辦訂使用指引 學者質疑約束力

政府加強使用大數據分析及人工智能技術，或引起私隱憂慮。趙說，會建議部門避免分析個人資料數據；另外，資科辦自去年7月聯同私隱專員公署製作指引，讓部門運用技術時留意倫理道德及私隱，例如選擇何種數據訓練機器、避免偏見等，指引料於今年上半年推出。

資訊科技界選委、數據科學家黃浩華表示，憂慮部門間交換數據，認為政府要清楚交代平台涉何種數據及部門、如何交換等。他說政府一直沒有完善數據治理機制，以釐定數據保存期限、數據接觸者等。目前只有《私隱條例》作類似監管，黃認為私隱專員權力不足，建議政府應用新科技時，亦應同時升級監管條例制衡。

對於資科辦正在製作技術應用道德指引，黃質疑約束力，又指智慧燈柱及安心出行事件後，創科局「個底花咗」，製作指引亦未能增加公信力。

明報記者 林穎茵