RFID繳費貼派全港車主 隧道自動繳費最快明年推

草案3月提交立法會 逐步取代收費亭

運輸署網頁介紹「不停車繳費服務」計劃，稱日後駕駛者可透過繳費貼遙距繳交隧道費，毋須在收費亭停車及排隊付款，過隧道更快更暢順，有助改善隧道一帶交通；計劃實施後將移除收費亭，騰出空間改善巴士站等。

運輸署稱，條例草案於立法會通過後，料於2022年底起分階段推行「不停車繳費」計劃，首階段擬於獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區；第二階段擬於紅隧、東隧、香港仔隧道及大老山隧道；至於西隧及大欖隧道，則會在2023年8月及2025年5月政府接收其擁有權後推行。

記錄行車證號碼 車主指定戶口繳費

運輸署亦在網頁介紹繳費貼設計圖，分為「個別車輛」及「基本版」兩類，其中「個別車輛繳費貼」以綠色為主，儲存繳費貼識別碼及車輛識別碼（即行車證右上方號碼）兩項資料，車主可為繳費貼登記指定付款帳戶，如銀行帳戶、信用卡或電子錢包。

至於「基本版繳費貼」則按車輛類別分類、如私家車、中型貨車等，不儲存車輛資料，隧道費會由該繳費貼的儲值帳戶扣除。

實施計劃後運輸署將向車主免費提供首張「個別車輛繳費貼」，繳費貼須貼於車頭擋風玻璃內壁，車輛駛經隧道收費點時系統自動偵測並自動收費，車主可用手機應用程式查閱收費、繳費紀錄等資料。

運輸署表示，未成功自動付款或沒貼繳費貼者，可在7個工作天寬限期內補交，逾期繳款會接到繳交通知及須繳附加費。署方續稱，會採取措施保障個人資料，並嚴格遵守《私隱條例》要求。

根據運房局提交立法會文件，政府預留9.46億元推行不停車繳費系統；實施計劃後長遠目標是強制規定所有車輛須使用繳費貼付隧道費。

香港汽車會會長李耀培表示，多國已推行不停車繳費系統一段時間，相信計劃有助紓緩繁忙時段本港隧道擠塞，但關注的士、紅色小巴等商用車輛，租車司機與車主間隧道費分拆問題，建議運輸署研究措施改善。