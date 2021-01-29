繪畫導師藏槍械相 警荷長槍搜屋檢弓弩

手機另存女童不雅照

涉所教7至10歲女生

被捕33歲姓黃男子，報稱為繪畫導師，警方於其手機除發現槍械圖片，亦發現多張女童大腿、小腿照片，其中亦有見到內褲，初步調查相信，照片涉他教導的7至10歲女童。黃涉嫌藏有攻擊性武器、藏有仿製槍械及有違公德行為被捕，由探員帶署扣查。

元朗警區刑事總督察歐陽德表示，機動部隊周三下午3時許作反罪惡巡邏時，於天水圍天澤邨發現黃的背包旁露出半截彈弓，遂截停他搜查，在其手機發現多張女童不雅照片及槍械圖片，其後將他帶署扣查，案件交刑事調查隊跟進。

歐陽德續說，因發現涉及槍械圖片，為各方安全起見，押解疑犯至元朗及天水圍三處地點搜查，身穿避彈衣、戴防彈頭盔、持長槍的衝鋒隊警員沿途從旁戒備。警方搜查黃兩處經常出入的寓所及工作地點，檢獲一批自製武器及仿製槍，包括弓、弩、刀、匕首、斧頭及槌等。初步由軍械鑑證人員檢查，證實檢獲的為氣槍，槍口能量有待調查。

區議員指警武裝不符比例

居民或以為炸彈案受驚

區議員林進表示昨凌晨接獲街坊通知，一名男子由持長槍警員押解至天水圍天瑞邨，到瑞心樓23樓一單位搜查，他趕往了解，見兩名穿避彈衣、戴頭盔、分別持雷明登霰彈槍及MP5衝鋒槍警員在後樓梯口把守，警員其後押走該名男子，及要求不要拍下疑犯樣貌，搜查過程不足40分鐘。

林其後與被捕男子的家屬聯絡，獲悉事件與社運或軍火案無關，批評警方荷槍實彈押解疑犯「完全唔合乎比例」，令街坊誤以為有軍火或炸彈案受驚。