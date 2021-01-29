上訴駁回 摑「警二代」警長入獄

呈堂片段聽到手擊臉聲音

上訴人黃明偉（47歲）在裁決後即時步入囚室開始服刑。

高院暫委法官游德康在判辭指出，本案特別之處是涉案過程完全被錄影和錄音，還聽到上訴人的手與事主李文瀚面部接觸時聲音，「完完全全」推翻上訴人聲稱3次「撥抵」事主左手的說法，唯一合理推論是上訴人「說謊」，認為上訴方無「爭拗餘地」。

上訴方引朱經緯案

官：事主被反鎖無力還手

游官又說，原審裁決時表明事主上警車前的證供不可信，認為裁判官完全掌握事主供辭的瑕疵，並經分析，作出合邏輯和準確裁斷，沒有犯錯。

上訴方引用朱經緯案爭議使用合法武力的原則，游官反駁表示上訴人襲擊事主時，事主雙手已被反鎖背後，由數名警員包圍在警車內，沒有還手能力，在這些事實上，不能夠支持上訴人真誠相信自己或其他人有即時危險，而必須對事主使用武力的說法，控方亦在毫無合理疑點下證明上訴人當時刻意掌摑事主，故駁回上訴。

【案件編號：HCMA223/20】