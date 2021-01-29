哭兒子滿身插喉 早產孕婦投訴涉事警

體重略增 已可自行呼吸

劉笑芬已出院，產子至今只見過兒子3次，昨日她說起兒子手臂和鼻因插喉而擦傷並瘀青，立即禁不住淚水，「見到其他媽媽可以抱，可以餵奶，我摸都不敢摸，驚傳到病毒病菌畀佢」。訪問期間，劉笑芬接到醫院來電「報喜」，說兒子體重有1.39公斤，較日前略增，並已可自行呼吸，令她暫鬆口氣。但她說醫生未能確定兒子何時可出院，以及會否有後遺症，她說現時只有一個願望，就是兒子早日健康回家。

警方早前回覆傳媒，稱劉被截查時拒交身分證，亦在入院檢查後出院。劉反駁，稱將身分證交給其中一名警員，又強調入院後至周一才出院。

她稱事發當日一下樓已遭警員喝令她交出身分證，爭執期間，4、5名警員不時圍着她，甚至大聲指罵她，令她情緒更激動。她說當時已感肚痛，以為一時激氣所致，但入院時已要打3支安胎針，翌日更出血，最終兒子早產。她認為早產是警員令她激動所致，計劃投訴涉事警員。

她又說入院後一度有女警監視，「去廁所都跟，雖然在廁所外，但都很大壓力」，又稱警員沒說明原因下，搜查親友帶給她的衣物袋；至晚上警員「勸」她自簽保釋，她說為胎兒安全，交出200元保釋金，下月19日報到。她說不想因事件認定所有警察不好，但已對警方「無晒信心」。

警：十分重視保護婦孺

警方回覆留意到公眾對事件的關注，已接獲相關投訴，會按程序不偏不倚、公平公正處理，強調十分重視保護婦孺。