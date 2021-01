律政司覆核 藏棍男生囚10日改判3月 另案覆核亦獲接納 16歲少年襲警入更生中心

藏兩支灌水泥金屬棍

原審關注以公安例起訴

被告司徒浩燊(21歲)早前在生日當日,承認2019年11月5日,在公眾地方管有兩支灌有水泥的金屬棍。署理主任裁判官溫紹明早前指出,過往有被告持刀但沒傷人的案件,律政司亦接納守行為了事,本案卻循《公安條例》起訴,令法庭只能向被告判處拘留式刑罰,最終以15天監禁為量刑起點,判囚10天。

高院:關注控罪應答辯前提出

高院首席法官潘兆初表示,一名裁判官對控方選擇的控罪有關注,屬可理解甚至應該的做法,但有關關注理應在被告答辯前提出;又指出《基本法》第63條列明,律政司主管刑事檢察工作,不受任何干涉。

高院法官潘敏琦形容,被告對涉案金屬棍的來源「語焉不詳」,質疑被告「根本try to distant himself from knowledge(設法迴避自己對事件知情)」,他亦不可能對金屬棍經改裝一事毫不知情。上訴庭法官彭偉昌亦指出,被告在警誡下稱自己擔心遇見政見不同的人,故帶備金屬棍自衛,質疑他「做乜事冇啦啦置身政見不同嘅人中間呢?」

16歲少年原判1年感化

此外,上訴庭亦接納律政司另一案的覆核刑期申請,昨改判現年16歲少年入更生中心。案情指出,少年於前年10月7日反蒙面法示威,在屯門用槌襲擊隸屬飛虎隊、時任速龍小隊警員右肩。他早前經審訊後被裁定一項襲警罪成,被判感化12個月;律政司認為刑期過輕,早前申請覆核。

講師藏弩罪成 上訴駁回

去年元旦大遊行,教育大學特殊輔導學系前客席講師岑嘉林(37歲)被搜出一把弩及18支削尖木棒,翌日凌晨再被警方在家中搜出兩把弩、膠箭等,受審後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器、有意圖管有攻擊性武器兩罪成,判囚1年。他早前在高等法院就定罪上訴,法官張慧玲昨駁回,並表示2019年因修例而引致的廣泛示威,以及元旦日發生的港島衝突,是眾所周知的事實,原審裁判官運用司法認知並無不當,亦沒對被告不公,而上訴人管有涉案物品,明顯有意圖在示威中傷害他人,定罪並無不妥。

【案件編號:CAAR15 & 10、HCMA 281/20】

明報記者

(反修例風暴)