菲傭覆核「與僱主同住」規定 官問探親staycation需否守

高等法院昨審理案件，法官假設多種情况，如放假回鄉探親或在港staycation（住宿度假）等，是否仍需每天遵守留宿規定。案件押後頒布判決。

申請方：休假須留宿違人權法

申請人依次為Yvette Dingle Fernandez及女兒Eloisa Valerie Fernandez，答辯方為勞工處長及入境處長。

申請方指出，外傭在年假、產假等休假期間，有自由外出做任何事，留宿規定應只適用於工作日子，並不適用於假期。申請方又稱，休假時需遵守留宿規定，是違反人權法賦予的行動自由。就申請人情况而言，處方有權行使豁免權，但因僱主及僱員之間無共識就拒絕豁免，該不作為亦屬損害人權。

政府一方重申，留宿規定適用於整段受僱期，包括任何形式的假期，不遵守即屬違約。法官周家明隨即舉例，若外傭請假數天在港staycation或到澳門短途旅行，甚至請年假時回鄉探親，是否仍需每晚回到僱主家中留宿。周官又問，外傭若因分娩留院，會否違反規定；而外傭因照顧新生嬰兒而需外宿，與留院的情况又有何區別。

政府方：留宿規定亦保障外傭權益

政府一方回應稱，這些都是困難的問題，住院屬醫療需要，不屬違約，但其他則需按個別情况決定。僱傭雙方可向勞工處申請豁免留宿規定，但未獲當局豁免下，即使僱主同意，原則上亦算「技術上違約」。政府一方強調，留宿規定某程度上亦在保障外傭權益，以免僱主將懷孕及產子後的外傭拒諸門外。

【案件編號：HCAL3215/19】