政府「抗疫」限赴區會 每周兩次最多兩小時

會前始知 鄭麗琼批刻意廢區會

中西區區議會昨召開大會會議，原定開會8小時，晚上9時散會，討論明日大嶼、保育中西區水務遺址等議題，惟區議員昨早接獲秘書處電郵，稱基於抗疫考慮，區議會會議除過往防疫措施外，政府人員只會參與每周最多兩個區議會會議及轄下各類會議、每個會議最多只參與兩小時。政府官員昨最終出席會議約兩小時15分鐘。

中西區議會主席鄭麗琼接受本報查詢稱，因久未開會，議程堆積如山，新安排下政府官員僅出席兩小時，故她要臨時調動議程，官員離開後，便與市建局等非政府部門開會，最終討論至約下午5時45分，兩周後再續會。鄭麗琼對安排感憤怒，「真係人治」，質疑當局在早上9時半才通知安排，認為若無政府部門出席，「開會都沒有意義」，需另行續會，批評當局刻意令區議會無效。

沙田主席：每人分不到3分鐘

沙田區議會主席程張迎指出，接獲政府官員最多每周參與兩次會議、每次會議出席兩小時的通知，他稱當然不太方便，冀當局能有較大彈性。沙田共有42名區議員，若政府官員僅出席兩小時，意味每名區議員僅得不足3分鐘發言交流。

元朗區議會主席黃偉賢接獲區議會秘書通知，秘書處每周只能按提及提供不多於兩次會議的場地及秘書服務；但暫未有政府官員每次會議參與2小時的規定。

民政署恢復秘書處支援

民政事務總署回覆本報查詢稱，自昨日起，政府部門除繼續提供緊急及必須的公共服務外，亦會恢復部分基本公共服務，區議會秘書處亦會為區議會會議提供支援，惟基於公眾健康及安全理由，民政事務總署已就每周召開會議次數向區議會提出建議。