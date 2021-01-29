私隱署：傳媒查冊毋須停 倡部門增透明 訂清目的使用範圍濫用後果

個人資料私隱專員公署昨舉行記者會。對於政府不同部門去年收緊查冊規定，私隱專員鍾麗玲表示，公眾及傳媒查冊取得資料的用途，需符合設立查冊的目的。她稱，一直鼓勵部門提高透明度，在法例列明提供查冊的目的，行政上要說明查冊者取得資料後的限制、濫用資料的法律後果等。她相信很多公共登記冊並非不准傳媒查冊。

信多公共登記冊非不准記者查

曾任公司註冊處長的鍾麗玲舉例，公司登記冊有多個查冊目的選項，部分包括傳媒活動，選項之一是查閱某公司的董事及關係等，她稱，部分登記冊已涵蓋傳媒查冊目的，她不認為，因政府部門的查冊限制，傳媒查冊的手法需要停止。

但翻查運輸署的車牌查冊申請表，申請人說明查冊用途時，只有3個選項，包括作法律程序、買賣車輛或其他有關交通及運輸的事宜，未有與傳媒報道有關的用途。

運署新規不違私隱 「通水」否部門處理

對於運輸署通知車主有關查冊者身分的做法，鍾麗玲表示，以往車主也可向運輸署申請，以紙本方式獲取查冊者資料，現時是改以預約方式，透過電郵通知車主，從私隱條例角度沒問題，因車主獲得資料後只限查閱用途。至於會否變成「通風報信」，阻礙傳媒調查報道，她稱要交由各部門處理。

去年起底投訴減3/4 設專屬熱線

另外，私隱公署去年共收到4862宗投訴，較前年的9182宗減少47%；當中涉及起底的投訴有1036宗，較前年的4370宗減少76%。公署昨日起設立熱線3423 6666，專門處理起底的查詢和投訴。鍾麗玲表示，七成起底資料已移除，未移除的主要涉及海外網站，公署向律政司轉介57宗個案，向警方轉介1461宗起底個案。鍾麗玲強調，一定有轉介包括反對警察的市民遭起底的個案。