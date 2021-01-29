拒回應連任 林鄭：女性常被安排最難工作

冀拜登公平看國安法

美國總統拜登新上場，林太在訪問中亦稱，對美國新政府感樂觀，雖知道《港區國安法》受關注，但希望對方可給予港府「a fair hearing（公平聽證）」，並顧及雙方有非常緊密的雙邊關係。她形容，美國在中美關係上常將香港當成「棋子（pawn）」，香港經歷艱難時期，常受國際關注，亦承認美國國會通過法律及總統行政命令的確影響到香港營商及個人，「當然，那包括我自己」。

國家主席習近平、國務院總理李克強前日聽取港澳特首述職報告，林太昨被問到習近平今年是否亦設下目標，她稱不能透露會面內容，但由傳媒已報道的內容可見，習近平非常關注香港疫情及經濟下行，亦強調要實施一國兩制，要由愛國愛港者治港。

近日匯豐銀行凍結戶口等做法備受關注，林鄭月娥接受《彭博》訪問時表示，樂見匯豐在港擴張業務，香港政府亦會繼續支持香港的銀行業，不止協助他們在港，亦在大灣區發展業務，因這是香港優勢。林太又表示，在港區國安法下香港仍可有反對派，只要無人跨越「紅線」。

對於英國開放持BNO港人移民，林太稱看不到很多人有意移居英國，但她會尊重任何人希望移居的決定，政府亦要改善港人生活。