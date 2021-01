拒回應連任 林鄭：女性常被安排最難工作

【明報專訊】特首林鄭月娥今屆任期將於明年完結,她接受美國媒體CNBC訪問時,被問及會否尋求連任,林太拒回應,但稱會安慰自己,「女性很多時被安排做最困難的工作,而我剛好是其中一人(women are being left to do the most difficult job. And I happen to be one of them)」。