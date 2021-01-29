《頭條》裁辱警 通訊局發強烈勸喻 泛民：似有「觸碰不得」特權 林大輝促港台加強監管

警方表示知悉裁決，期望相關傳媒恪守專業守則，準確、持平及公正製作節目。

稱主持垃圾桶冒出 暗示警廢物

通訊局表示，就去年2月28日、3月13日及4月10日晚播出的3集《頭條新聞》，共接獲44宗投訴，主要包括污衊警員、主持人提述令人不安和品味低劣及美化犯罪活動等。該3集節目中，由藝人王喜飾演的主持人「忠勇毅」均由大型垃圾桶冒出，環節完結時亦返回垃圾桶。通訊局認為，片段令一般觀眾明顯察覺到是惡意描繪，暗示警員均被視為廢物，遭人厭惡唾棄，有足夠理據認為具污衊或侮辱警員的效果，違反《守則》中，不得在節目加入可能導致任何人或群體基於社會地位遭人憎恨或受到污衊或侮辱的規定。

另外，去年3月13日節目一節「驚訊」，當主持人譴責發放假消息的人後，接播警方葵青區指揮官謝振中出席區議會會議片段，當謝發言提及「假消息」、「謊言」時，畫面出現多個「FAKE NEWS」（假新聞）及「謊言」標語。通訊局認為有關標題負面，表達形式令人覺得該警員說謊和製造假新聞，導致其聲譽受損，而港台亦沒解釋曾否向該警員提供回應機會，認為該集違反《守則》盡量公正和準確報道事實等規定。

通訊局就以上兩項裁決，向港台發出強烈勸喻，敦促港台嚴守《守則》。對於節目其他投訴，包括品味低劣、美化罪行等，通訊局認為不成立（見表）。

「示威者垃圾桶冒出亦會惹反彈」

裁決者：無關顏色 事實考量

對被指裁決有政治考慮或「撐警」，有份參與裁決的消息人士稱，就打扮成警察的主持人從垃圾桶冒出的片段， 明顯達到侮辱警員的效果，並舉例如片段是一名學生示威者從垃圾桶中冒出，於當時社會氛圍，公眾亦會有很大反應， 強調有關判決「並無顏色，只以事實作考量」。

港台顧問委員會主席林大輝認為審議結果合理，並對港台屢次違反守則感遺憾和失望。他促請港台管理層改善監管機制，加强監管節目，並認為管理層要為員工加强培訓，灌輸恪守《香港電台約章》和《守則》的精神。

林卓廷：警應有更大胸襟

立法會前議員毛孟靜則認為，有關裁決屬通訊局的自行詮釋，是港府整頓港台的「欲加之罪」，又稱多名政治人物，包括國家領導也被政治漫畫諷刺，通訊局裁決反映唯獨警察「觸碰不得」；民主黨林卓廷亦表示，《頭條新聞》屬諷刺節目，應有較大空間，又表示民主黨也有被節目諷刺過，認為警方 「面皮薄了些」，呼籲警方作為公職人員，應有更大胸襟。

民建聯立法會議員陳恒鑌則認為，節目明顯侮辱警方，而在社會上警民關係差劣時，有關節目令市民更加仇恨警員，令市民不能夠了解政府施政，「失去『官台』意義」，違背《香港電台約章》。

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