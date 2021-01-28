法庭拒頒臨時濟助令 黃馮律師行資金續凍

代表申請人伍永雄的一方昨表示，律師會指控律師行出現2300萬元缺款，或與律師行營運混亂的問題有關，而非涉不誠實作為，亦與前職員挪用約600萬款項無關。申請方同時呈上受影響客戶的聯署信，形容影響900人，認為他們有需要取回畢生的積蓄。

呈客戶聯署信 稱影響900人

申請方又質疑，律師會調查歷時6個月，目前查出律師行出現缺款，以及前職員挪用款項，惟律師行已按律師會要求填補款項，涉事職員亦已離職，認為目前沒有證據顯示，其他客戶資金同樣被挪用。

律師會一方則表示，律師行管理客人和戶口的做法值得質疑，目前調查亦只是冰山一角，形容律師會同樣基於公眾利益而採取有關行動。假如法庭批出臨時命令，將會引致無可逆轉的局面。

官：律師會應全力助受影響客戶

法官高浩文昨駁回律師行申請，認為律師行未曾就前僱員挪用款項一事報警和通知律師會，或成為律師會進一步調查的原因。法官同時提醒律師會，應採取一切辦法協助受影響的客戶，不應忽視每名客戶的利益。

【案件編號：HCAL 70/21】