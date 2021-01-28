嘉頤護老院加租逾倍結業 80長者過年前後須搬走

院方願加租七成 業主堅拒

嘉頤護老中心（北角）於2003年開業，佔地約1萬呎，據悉數年前續租約後曾大裝修。該院回應稱，業主早前要求大幅加租逾倍，管理團隊曾與業主磋商，願意加租七成，惟業主堅拒，院方稱無法負擔租金，無奈於3月底結業，向院友和家屬致歉。院方表示，按租約紀錄，過去10年曾於2011年和2016年加租，每次幅度約10%至15%。

昨日一群嘉頤院友的家屬召開記者會，周女士的90歲媽媽前年入住院舍。每日送湯給媽媽的周女士，上周三接獲通知後，連日在港島區尋找不同院舍，她大嘆無助，「媽媽靠我，我都60幾歲，我靠邊個？」她稱，社署職員只要求轉院舍後要通知署方，但未有提供適切協助，例如安排媽媽照肺、做新冠病毒檢測等，以應新院舍要求的安排。

民建聯立法會議員張國鈞表示，約有50名院友屬買位計劃，他轉述有家屬因時間緊迫，冀暫轉私位代替但遭社署拒絕。他稱，會先向業主爭取暫延長租約，讓家屬尋找宿位，最理想是長者毋須搬遷。

指社署拒50買位院友暫轉私位

他又表示，院舍現月租20多萬元，業主要求加租至近50萬元。他說，政府去年推出200億元購置福利設施計劃，擔心有院舍業主趕走院友，以圖高價將物業賣給政府，破壞計劃增加宿位的原意，促政府介入。