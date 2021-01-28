湯圓舖疫下登米芝蓮：難助生意 兩間去年摘星餐廳停業

今年香港有69間餐廳「摘星」，分別有7間三星餐廳「冧莊」，有12家二星餐廳及50間一星餐廳，另有65間餐廳獲米芝蓮餐盤推薦餐廳，當中11間屬新入選。去年獲評二星的文華東方酒店法國餐廳Pierre去年8月已結業，另一間去年獲評二星的「天空龍吟日本料理」去年10月底暫時停業，稱今年第三季於港島中區重開；而今年法國菜餐廳L’Envol和Tate，均躋身二星之列。

Tate：禁晚市變陣做午市外賣

Tate主廚兼老闆劉韻棋稱，疫下飲食業承受很大壓力，餐廳以往只做晚市，但因政府禁晚市堂食，故去年尾要變陣做午市及外賣，而且現時基本上只有本地客，故要經常轉餐牌菜式，令客人保持新鮮感，現生意額維持在疫前的五成，盼捱過逆境，疫情早日緩和。

Andō：兩度禁晚市餐廳受打擊

在去年7月開業的中環跨國菜餐廳Andō，成為7間新增一星餐廳之一（見表）。該餐廳32歲阿根廷裔主廚Agustin Ferrando Balbi說非常開心，形容是很大鼓舞，感謝餐廳團隊努力及客人支持，表示不會坐地起價。Agustin稱計劃開店已兩至三年，開張時疫情緩和，一切非常順利，但7月底及12月初起禁晚市堂食，餐廳備受打擊，團隊當時花盡心機鑽研不同方法及菜式，他亦由早上9時起工作，至凌晨1時才離開餐廳。

Agustin說餐廳用盡方法逆市求存，包括提供外賣、到會、廚師到顧客住所即場烹調料理等，生意不俗，毋須裁員或減薪。Andō最便宜午市套餐定價為588元（6道菜），最貴為晚市的1688元（8道菜）。

福元：不清楚業主加租否

指南亦列出21家「米芝蓮餐盤街頭小吃」，當中位於北角的福元湯圓屬唯一一間新入選，佐敦佳佳甜品今年則跌出榜。福元湯圓老闆娘施太說，家庭式經營糖水店近20年，每日早上到店內準備湯圓材料，對上榜感受「無乜嘢」，稱會繼續努力經營下去。施太說，疫情下生意至少大跌三成，現時每日賣4000粒湯圓，每碗5粒湯圓售26元，就算獲米芝蓮推介，亦未必會令生意好轉，「都無乜人出街」，故不打算加價。被問及會否怕米芝蓮「死亡之吻」下被加租，她說「無得驚」，不清楚業主會否加租，屆時見步行步。