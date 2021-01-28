屯門新村村長家遭淋油 稱因土地糾紛

被淋油的村屋為屯門新村村長陶兆林及兩名兒子的寓所，其中陶兆林的村屋大閘被淋黃色油漆，外牆被淋橙色油漆，兩子的村屋則被淋橙、綠和紅油。另外，3輛屬他們3人的座駕遭淋起漆水，車身多處油漆剝落。

根據村長提供的閉路電視片段，昨凌晨近4時，約2至3名身穿深色衣物的蒙面男子闖入村內，先後向3間村屋的外牆及鐵閘潑淋油漆，另外亦向3輛私家車淋起漆水，歷時約2分鐘。警方接報後到場調查，列刑事毁壞處理，由屯門警區刑事調查隊第4隊接手跟進，暫時無人被捕。警方事後追緝兩名約20至30歲、案發時身穿深色外套、戴口罩和帽的男子。

稱與家族成員糾紛 2015年遭刀襲

73歲的陶兆林表示，屯門新村曾發生多次同類刑毁案，多年來自己亦與家族成員有土地糾紛，自己2015年時亦曾遇襲，估計有人欲透過刑毁施壓，迫使自己不再介入家族土地糾紛。他稱今次事件影響村內10多伙村民，令村民擔心人身安全，希望警方盡快破案。

2015年4月，陶兆林途經福亨村路近寓所附近時，突遭兩名持刀男子伏擊，幸及時逃脫，僅受輕傷。警方事後曾拘捕3名懷疑涉案男子。