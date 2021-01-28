涉向好友公司批單未申報 醫局前總經理否認公職失當

案發期間7次同遊 有聯名戶口

控方案情稱，被告徐若萍（63歲）案發時為醫管局調派到新界東聯網的沙田醫院及白普理的護理總經理，負責批核採購申請、評審採購報價，以及向醫管局建議供應商。

被告與錢佩玲為中學同學，經常相聚，案發期間曾7次一起外遊，兩人亦曾開立聯名戶口，多年來有持續財務往來。錢佩玲全權擁有一間經營派對汽球貿易生意的公司，名為波波公司（Air Biz Company）。被告於2012年採購「腳跟承托墊」，將波波公司登記在醫管局採購認可名單上，最終公司獲得訂單，但過程中被告無申報利益衝突。

被告其後在2013至2017年間參與16項採購，每次都向波波公司索取報價，但從沒申報與錢佩玲的私交友好關係及財務往來。被告在當中的11次採購，建議向波波公司採購物品，但她填寫申報表時表示無利益衝突，最終醫管局在16項採購中共支付約307萬元給波波公司。

辯方要求在傳召證人前，先查閱錢佩玲的手機及電腦外置硬碟等資料的電子副本。裁判官批准其申請，押後案件至今午繼續。

【案件編號：DCCC468/20】