遭警拖行婦：日睡3小時 終日憂早產子

民主黨當區區議員黎廣偉昨到劉小姐家中探訪，他稱劉小姐當日沒持攻擊性武器，亦無攻擊行為，警員卻以手銬鎖起她，甚至拖行，斥責警員的行為極不人道，強烈譴責警方濫用暴力，粗暴對待孕婦，會繼續向劉小姐及家人提供協助，待劉小姐平復心情後，將與他們商討進一步跟進行動。民主黨更稱警員出言侮辱劉為「死肥婆」，是不尊重女性。

「最初配合截查 警員挑動情緒」

對於警方上周六（23日）回應傳媒查詢時，稱「該名女子情緒激動並拒絕聽從警員指示，警員發出兩次口頭警告後，仍然不出示身分證明文件，警員遂以『阻礙警務人員執行職務』拘捕該名女子」，劉笑芬昨反駁稱，她被警員截查時已立即取出身分證，又說最初配合截查，惟因她懷孕及疫情下不欲站近其他被截查者，便遭警員呼喝及辱罵，認為在場警員挑動其情緒。