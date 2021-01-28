泛民集結案余若海主控 料指流水式屬藉口

與姊余若薇對陣 將召6警1港鐵職員

獲律政司聘用為主控官的余若海，過往多次代表政府處理司法覆核案件，包括梁游宣誓、一地兩檢、丁屋政策和禁蒙面法案。至於各被告將由資深大律師余若薇、駱應淦、何沛謙、夏博義和潘熙代表，其中黎智英由余若薇代表，李柱銘和何俊仁則由駱應淦代表，意味余若薇和余若海兩姊弟將再次在庭上對壘。

另外，據悉控方將傳召6名警務人員及一名港鐵職員作供。控方開案陳辭將由民陣向警方申請遊行集會講起，形容2019年6至8月遊行集會往往釀成暴力事件，警方亦考慮到有關情况，故反對民陣於案發當日舉辦遊行。

當日未即時拘 因不想刺激群眾

控方又稱，被告當日率先手持橫額離開維園，觸發遊行的展開，形容他們期間帶領尾隨的民眾呼喊口號，以及呼籲民眾先前往維園參加流水式集會。

控方又指，當日港鐵站正常運作，被告沒必要引領民眾近兩小時，由維園步行至遮打道行人專用區，流水式集會只是巧妙迴避警方反對舉行遊行的藉口。而警方當日不採取拘捕行動，只是不欲刺激現場群眾情緒，從而避免引起混亂。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠和李柱銘，他們早前否認一項組織未經批准集結，以及一項明知而參與未經批准集結罪，審期預計歷時10天。

【案件編號：DCCC536/20】

明報記者

（反修例風暴）