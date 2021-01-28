終院下周一審 多3指定法官曝光 黎智英保釋案 無海外法官參與

區院法官胡雅文今審鍾翰林案

黎智英被控《港區國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，獲高等法院批准保釋，律政司其後提出上訴獲終院批准。法官張舉能和李義有份處理上訴許可申請，早前獲特首辦確認為國安法指定法官。

特首辦昨回覆查詢稱，其餘3名處理上訴正審的常任法官霍兆剛，以及非常任法官陳兆愷和司徒敬都是指定法官，換言之，終審庭再多3名指定法官的身分曝光。

翻查報道，霍兆剛2010年任高院法官，3年後獲委任為終院常任法官，「仕途」如坐「白金升降機」，曾被視為首席法官的熱門人選之一。至於兩名非常任法官均曾任終院常任法官，陳兆愷1992年起出任高院大法官，1997年回歸時「過渡」成為高院首席法官，較為人熟知的是在1990年代推動法庭以中文聆訊；司徒敬生於非洲津巴布韋，1978年移居香港，1992年起出任高院法官、上訴庭副庭長，曾審理居港權案等重大案件。

無海外官獲委 梁家傑：不為國安法貼金

坊間關注外籍法官可否審理國安案件，資料顯示，終院有14名海外非常任法官，分別來自英國和加拿大等，目前無人獲委任為指定法官。公民黨主席、資深大律師梁家傑稱不感意外，因國安法條文含糊，立法過程受外界質疑，「如果海外法官出任指定法官，等同肯定國安法，但他們在普通法體制的地位崇高，實在犯不着為國安法『貼金』」。

江樂士：委海外官需數月前查問

前刑事檢控專員江樂士表示，本案牽涉憲法和人權爭議，法官司徒敬和陳兆愷處理過不少人權訴訟，具豐富經驗，毋須委任海外法官審理。江樂士稱海外法官工作繁忙，司法機構一般提早數個月查問日程，才安排他們來港；由於本案的上訴許可申請及上訴聆訊僅相隔近4周，「可能海外法官根本沒有空來港」。

【案件編號：FACC 1、DCCC 27/21】

明報記者

（港區國安法）