終院下周一審 多3指定法官曝光 黎智英保釋案 無海外法官參與

【明報專訊】終審法院早前批准律政司就壹傳媒創辦人黎智英保釋上訴許可的申請，黎智英須暫時還押，下周一（2月1日）作上訴聆訊。司法機構網頁昨顯示，該案由終院首席法官張舉能、常任法官李義、常任法官霍兆剛、本地非常任法官陳兆愷和司徒敬主審，海外法官不在名單。網頁亦顯示，學生動源前召集人鍾翰林涉違國安法一案，今天將由區域法院法官胡雅文審理。特首辦回覆查詢時確認，上述6名法官都是國安法「指定法官」。
區院法官胡雅文今審鍾翰林案
黎智英被控《港區國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，獲高等法院批准保釋，律政司其後提出上訴獲終院批准。法官張舉能和李義有份處理上訴許可申請，早前獲特首辦確認為國安法指定法官。
特首辦昨回覆查詢稱，其餘3名處理上訴正審的常任法官霍兆剛，以及非常任法官陳兆愷和司徒敬都是指定法官，換言之，終審庭再多3名指定法官的身分曝光。
翻查報道，霍兆剛2010年任高院法官，3年後獲委任為終院常任法官，「仕途」如坐「白金升降機」，曾被視為首席法官的熱門人選之一。至於兩名非常任法官均曾任終院常任法官，陳兆愷1992年起出任高院大法官，1997年回歸時「過渡」成為高院首席法官，較為人熟知的是在1990年代推動法庭以中文聆訊；司徒敬生於非洲津巴布韋，1978年移居香港，1992年起出任高院法官、上訴庭副庭長，曾審理居港權案等重大案件。
無海外官獲委 梁家傑：不為國安法貼金
坊間關注外籍法官可否審理國安案件，資料顯示，終院有14名海外非常任法官，分別來自英國和加拿大等，目前無人獲委任為指定法官。公民黨主席、資深大律師梁家傑稱不感意外，因國安法條文含糊，立法過程受外界質疑，「如果海外法官出任指定法官，等同肯定國安法，但他們在普通法體制的地位崇高，實在犯不着為國安法『貼金』」。
江樂士：委海外官需數月前查問
前刑事檢控專員江樂士表示，本案牽涉憲法和人權爭議，法官司徒敬和陳兆愷處理過不少人權訴訟，具豐富經驗，毋須委任海外法官審理。江樂士稱海外法官工作繁忙，司法機構一般提早數個月查問日程，才安排他們來港；由於本案的上訴許可申請及上訴聆訊僅相隔近4周，「可能海外法官根本沒有空來港」。
【案件編號：FACC 1、DCCC 27/21】