官接納沒利用身分犯案 警性侵6女童囚46月

原屬毒品調查科 已停職

被告余俊鑫（35歲）事發時隸屬毒品調查科，承認兩項向16歲以下兒童作猥褻行為、一項管有兒童色情物品、三項非禮及兩項與未滿16歲兒童非法性交罪名。警方表示被告已被停職，強調任何人員干犯違法行為，必嚴正處理，司法程序完成後，會按既定程序跟進。

官斥網上隱身結交違誠信

法官祁士偉引述心理報告稱，被告以成人的地位迫使各女童就範，在網上找尋多名陌生女童行事，認為他有中至高程度重犯風險，並建議他接受心理治療。法官又斥責被告的行為使案中女童社交受影響，其中一名女童心理受創；而被告利用社交媒體隱瞞身分結交女童，並以發展浪漫關係為藉口，乘機侵犯她們，屬違反誠信。

認罪免事主出庭 減刑兩月

法官認為，被告未有利用警員身分犯案，不會因此額外加刑，考慮被告及時認罪，令各事主免出庭作供，給予額外兩個月扣減，最終判處被告監禁3年10個月。

控方案情指出，被告2017年12月至2018年5月間，透過Instagram及facebook先後接觸至少6名11至14歲的女童，其中與兩女童以「老公老婆」相稱，並要求她們傳送私處照片，及在公園非法性交；另外3名女童則是與被告外出時遭被告非禮，包括在後樓梯摸私處、於停車場口交等。

其中一名女童的母親揭發事件及報警；被告於2018年6月被捕，獲准保釋一個月後，以送另一名喝醉14歲女童回家時，在女童住所後樓梯與她性交。

【案件編號：DCCC535/19】