習讚林鄭處理國安勇於擔當 重申「愛國者治港」

民建聯葛珮帆認為，習近平談愛國者治港是提醒港府盡快檢討管治及選舉架構，不能容許勾結外國勢力、支持港獨的人成為治港者。對於習近平滿意港區國安法成效，民主黨尹兆堅形容國安法是一把屠刀，肆意蹂躪民主派，合法性遭外國質疑，更引發大眾恐慌和國際制裁，法例是否成功視乎用何等標準判斷。

葛珮帆：提醒盡快檢討選舉 尹兆堅：國安法蹂躪民主派

人大去年11月作出決定，取消4名立法會議員資格，港澳辦副主任張曉明曾形容是訂出「愛國者治港」的法律規範。習近平昨再提「愛國者治港」，指香港由亂及治的重大轉折，再次昭示確保一國兩制實踐行穩致遠，須始終堅持愛國者治港，這是事關國家主權、安全、發展利益，香港長期繁榮穩定的根本原則，以至《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，才能有效維護，各種深層次問題才能有效解決，香港才能實現長治久安等。

習近平又請林太轉達他對受美國「無理制裁」特區官員的親切慰問。他讚揚在涉及國安等大是大非問題上，林太展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神。

習慰問受制裁官員

港府：感謝充分肯定

特區政府昨晚出稿，稱林太感謝領導人充分肯定特區政府過去一年的工作，她匯報自國安法實施以來街頭暴力大減，社會恢復平靜，特區政府會全面執行港區國安法，防範和制止危害國安行為。她感謝習近平對她和其他官員的慰問，重申會無畏無懼，繼續履行維護國安職責。