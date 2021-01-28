林鄭視像述職 習稱很擔憂港疫情 讚澳門快速有力 劉兆佳：嚴正指令果斷控疫

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，習近平說「很擔憂」，反映中央是向林太提出更急切及嚴正的指令，要求港府更果斷應對疫情。

據央視報道，習近平稱因疫情防控需要，故以視頻連線方式聽取港澳特首述職。習近平和李克強昨分別評價港澳的控疫工作（見表）。主管港澳事務的國務院副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、中央政法委書記郭聲琨、中央統戰部長尤權、港澳辦主任夏寶龍等亦參與習近平聽取特首述職。

習：對林鄭港府表現充分肯定

習近平表示，新冠疫情持續一年多，對世界帶來嚴重衝擊，香港作為高度開放的國際城市，所受影響較大，又說「很關心、很擔憂」香港的情况。他表示中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港抗擊疫情，大家要堅定信心、團結抗疫，祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前的困難一定能夠戰勝。習近平說，特首林鄭月娥和特區政府沉着應對修例風波、新冠疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重衝擊，想方設法維護秩序、防控疫情、紓緩民困、恢復經濟，已取得一定成效，「中央對你和特別行政區政府履職盡責的表現是充分肯定的」。

李克強盼續「抓好防控工作」

港府：感謝中央關心支持

李克強在聽取林太述職時表示，希望特區政府繼續「抓好疫情防控工作」，積極回應市民最迫切的需求，「下大力氣」做好民生改善工作，發揮香港獨特優勢，在國家構建新發展格局中發揮特殊作用。對於澳門，李克強讚賞賀一誠採取一系列有力應對措施，及時出台針對性政策穩經濟、紓民困，保持了澳門良好發展局面。

特區政府昨晚發稿，無提及習近平所言的「很擔憂」。林太感謝中央對港的「關心」和支持，強調特區政府目前重中之重的工作是遏止疫情，以保障市民的健康，恢復經濟活動。

劉兆佳稱，習主席提出「很擔憂」香港，理由充分。他說中央從政治層面出手訂立《港區國安法》，助香港社會回復秩序，但港府未處理好疫情，民生、經濟也惡化，政府威望及財政能力不斷下降，民怨上升會抵消國安法的效果，如民生搞不好，連愛國支持者也生不滿，政府管治便出問題，認為習近平憂慮疫情處理不妥，後果嚴重。他又說，抗疫始終由特區政府主導、市民合作，中央只能應香港提出的要求全力協助。

尹兆堅：封區為述職創「成績」

葛珮帆促參考內地防疫

民主黨前議員尹兆堅認為，習近平是直接批評本港防疫，「直接抽擊、摑了林鄭幾巴掌」。他說相對過去一年，政府過去數周「表演神勇」，即使遭專家批評成效不佳，仍大動作封區檢測，認為林太旨在為述職創造「成績」。民建聯葛珮帆指本港面對第四波疫情，情况與澳門不同，認為習近平關心本港疫情，藉機提醒港府改善抗疫工作。她期望特首多參考內地的防疫工作，如推行全民檢測、健康碼等，並向中央爭取更多疫苗來港。被問近日封區檢測是否與特首述職有關，她說不揣測背後動機，但認為新做法是好事，強調「清零」是市民願望。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676