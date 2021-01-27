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2021年1月27日星期三
港聞二
警未得同意 取初選被捕人戶口紀錄 指警取交易資料問詳情 岑敖暉：國安法下勿望保障
凍許智峯戶口英聽證會解畫 匯控總裁：按港警要求行事
許智峯兩案無出庭 搶手機上訴撤回 光復屯門被通緝
國際律師協會曾指國安法違法治 鄭若驊申報删會員身分
夏博義倡港修改國安法 人民日報評論指地方無權
協商產生特首 林鄭：不想參與這種爭拗 「似乎有規矩要修訂基本法附件一」
測臭味數廁紙 初創研發智能廁所 提醒清潔補充 顯示排隊時間分流用家
涉影業路電影城用地 將軍澳擬建7500伙公營屋
撒粉案被通緝中大生自首 大狀指警控罕見罪試法庭
貼假「牛肉乾」避抄牌 司機涉偽造文書被捕
村屋短路起火 街坊助一家三口逃生
專爆竊無鎖門公屋 無業漢被捕
3區議員控阻差三度休庭 官斥控罪不詳「改來改去」
辯方指控逼下跪可樂噴臉 警否認
智障保安藏5刀罪成還押 哭稱「想返屋企」
瞞欠債借「遮仔會」45萬 警長認欺詐及賭外圍馬
尊子漫畫
【Emily】泛民「政治濫捕」環保banner被偷 賊仔改幾粒字原位掛番
【Emily】身兼古諮會委員 區議員考獲「工人」牌 可睇密閉設施
【Emily】交還議辦 白鴿社區主任另設「流動辦」
【Emily】自由黨何顯明批區會亂撥錢 泛民轟失實
【Emily】政府回應「開唔到罐」報道：八成罐頭有拉環
【Emily】山景街市翻新完畢 走鐵路風
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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