瞞欠債借「遮仔會」45萬 警長認欺詐及賭外圍馬

稱照顧妻子工作壓力 賭錢減壓

辯方求情稱，認罪的首被告李鴻發（51歲）於1988年加入警隊，2008晉升為警長，服務警隊32年，去年7月已還清債務，又指他自2003年起有精神病史，病情於被捕後有惡化。辯方續稱，首被告的妻子因健康問題未能工作，他面對照顧妻子及工作上的壓力，為減壓才賭博。

收外圍七旬翁認兩罪

至於同案的次被告、退休漢余泉堅（72歲）則承認兩項收受賭注罪。他承認於去年3月11及18日收受賭注，包括李鴻發及其他人就本地賽馬賽事的投注。余獲准保釋至下月16日判刑，以待索取感化令及社會服務令報告。

控方案情指出，首被告李鴻發自1988年起成為香港警察儲蓄互助社的社員，他分別於2016年6月、2018年4月及2019年6月，先後向互助社申請3筆個人貸款，其間他在申請表上訛稱自己當時沒有向銀行或其他財務機構貸款。

互助社最終向李批出3筆貸款，合共逾45萬元。廉署調查顯示，每次李向互助社提供貸款申請表時，仍拖欠銀行及放債人公司多筆逾82萬至120萬元的未償還貸款。

案情又指出，李鴻發於去年3月18日，向余泉堅投注總值1460元的本地賽馬賽事。

【案件編號：ESCC 1898/20】