智障保安藏5刀罪成還押 哭稱「想返屋企」

控罪指出，郭梓賢（24歲）於2020年4月9日，在北角健康中街及英皇道交界管有攻擊性武器，即兩把西瓜刀、兩把摺刀及一把廚房刀，意圖作非法用途。被告聞裁決後情緒激動，全身抖動及抱頭痛哭，被帶離庭時更哭訴：「我唔想去嗰度，嗰度好辛苦，我想返屋企！」

官稱被告理解表達能力正常

張官裁決時指出，被告在警誡會面時對答如流，解釋背包中帶有特首圖像的扯線公仔，是用作諷刺林鄭月娥，稱「每個市民都不喜歡她」，又稱「黃店」是「警員不會喜歡的」，相信即使其智力比常人低，理解及表達能力均非異於常人。

當天沒示威 「可隨時加入」

張官拒絕接納被告稱5把刀是買給父親的生日禮物，而背包中有被告常用的手套和電筒等，被告沒理由不為意內有早前已買的菜刀，而兩把摺刀從其衫袋中搜出，他不可能沒感到重量而忘記取出，即使當天沒示威活動，但被告隨時都可加入，5把刀必然是供他及他人用作傷人，故裁定他罪成。

【案件編號：ESCC539/20】

（反修例風暴）