辯方指控逼下跪可樂噴臉 警否認

被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童及學生唐健龍（19歲）。4人同被控一項非法集結罪，張另被控各一項管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器，姚另被控一項管有攻擊性武器罪。

當日參與制服首被告張漢東的警員吳振霆，昨繼續接受辯方盤問。吳在控方主問時曾稱帶首被告上警車時，看到首被告的臉紅腫及左邊有紅痕，故曾詢問首被告需否看醫生，惟辯方指吳從無作此詢問；吳否認。至於首被告被帶返警署後、會見警署值日官時，辯方指值日官沒給機會讓首被告投訴，吳表示「無留意」。

指捉被告手逼用指紋解鎖電話

辯方續稱，吳或其同袍在警署內捉住首被告的手，強迫他用指紋解鎖電話，又向他說「你是否好鍾意看委任證」後，用委任證拍打他的臉；隨後警方為首被告錄取口供時，吳或其同袍喝了一口汽水後，將汽水噴到首被告的臉及身體，又不斷要首被告站起來再坐下，並要求他向一名穿白色制服的警員下跪，及向首被告說「抵死，Pink Team，漆黑中的螢火蟲」。

此外，辯方指首被錄完口供後，吳或其他警員帶他到搜身房搜身，其間問他喝不喝水，繼而將水倒在首被告的臉及身體。對於辯方說法，吳一一否認。聆訊今續。

【案件編號：DCCC1/20】

（反修例風暴）