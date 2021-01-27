3區議員控阻差三度休庭 官斥控罪不詳「改來改去」

控方稱31警受阻 後改20多人

文念志（29歲）及陳振哲（47歲）現為大埔區議員，鄭仲恒（31歲）則為沙田區議員。3人被控於前年11月2日在維園8號閘外阻撓高級督察18506、機動部隊E大隊3小隊、應變大隊B1-1小隊及其他警員；文另被控無牌管有無線電通訊器具。

控罪書只列出高級督察的編號，沒有披露其他警員的人數、職級和身分。昨早開庭時，控方表示將傳召6名警員證人。在裁判官張志偉提問下，控方表示報稱受阻撓的警員有31人，之後改稱有20多人。張官遂指出，案件已到答辯階段，被告仍不知道涉案警員的身分和具體人數，「公不公平就你自己諗啦！」

「連執行咩職務都無講」

張官說，控罪書及案情摘要僅籠統交代被告阻撓警員執勤，「連（警員）執行咩職務、被告如何互動都無講」，批評控方沒將資料向辯方全面披露。辯方提及目前收到19名警員的記事冊，但部分警員只記錄上下班時間，無助了解指控。

及後，控方稱已索取律政司意見，決定呈上修訂控罪書，在控罪詳情加上22名涉案警員的身分。由於控方以手寫方式及箭嘴標記作補充，張官形容「寫得好亂」。案件經歷3次休庭，控方至昨午要求撤回修訂控罪詳情，維持沒有列明警員身分的版本。張官表示控方有權修訂，但「改來改去」會令辯方無所適從。辯方質疑檢控欠妥當。

議助向警擲水樽囚5周

另外，前年10月21日為7．21元朗站襲擊事件3個月，區議員助理李梓豪（24歲）向追捕示威者的警員投擲水樽，示威者逃脫，早前李被裁定阻礙公職人員罪成。裁判官昨判刑時稱，被告的阻撓行為近乎搶犯，但考慮數十封求情信中對他的正面評價，相信李不是為非作歹、漫無目標之人，判他入獄5周。

區議員助理邱文勁（31歲）於前年8月13日機場「和你飛」示威中，與技術員葉文亮（24歲）早前在區域法院承認一項暴動罪。邱昨求情時稱，案件已令他不能參選，打擊極大。案件押後至3月判刑。

【案件編號：ESCC2467、 TMCC 2079、DCCC 814/19】

明報記者

（反修例風暴）