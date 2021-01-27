撒粉案被通緝中大生自首 大狀指警控罕見罪試法庭

5中大生被捕

4人涉襲擊致他人不作為

警方稱，昨傍晚約6時半，一名22歲本地男子到荃灣警署自首，他涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」被捕。初步調查結果顯示，該名男子涉嫌於今年1月11日在大學站位置企圖毁壞圍欄，其間懷疑曾潑灑粉末。該名被捕男子現正被扣留調查。

警方昨早召開記招交代案情，新界南總區刑事部警司陳志昌表示，事發當日有「黑衣蒙面暴徒」向保安崗位投擲雞蛋及向保安撒不明粉末，以及推跌保安崗位的枱和鐵欄，警方當日於現場拘捕一名20歲中大男生，調查後再鎖定4名涉案中大生身分，至昨晚新界南總區刑事部聯同沙田警區重案組突擊搜查全港多處，於粉嶺、沙田及荃灣再拘捕3名涉案中大男生（19至22歲），並帶走衣物、手機和電腦，沒檢獲任何攻擊性武器，當時正通緝一名中大生，並呼籲正被通緝的中大生自首，以免其家人、師長和同學為保護他誤墮法網。

警未回應控罪理據

稱阻礙保安查證涉違例

陳志昌稱前日進入中大各宿舍搜查前，曾預先通知校方，又稱中大校園並非法外之地。記者會期間，陳志昌稱與案件主管均為中大校友，形容「師弟」有組織地以近乎黑幫手法欺凌校園保安，又斥有學生組織把嚴重罪行淡化成保安和學生的衝突，是卑劣行為及無恥狡辯。被問及引用襲擊他人意圖導致不作出某些作為罪的理據，陳志昌沒有正面回答，僅稱犯案者圖阻礙保安的查證措施涉違例。

最高囚5年

陸偉雄：需證阻礙公務意圖

襲擊他人意圖導致不作出某些作為屬《刑事罪行條例》第25條，最高可判監5年，曾於2000年的一宗刑事恐嚇案和1999年的另一宗盜竊案被引用。

大律師陸偉雄表示，該法極少被引用，警方需證明案中黑衣人有阻礙保安執行公務的意圖，否則引用普通襲擊罪起訴較為容易，質疑引用該法是否合適。他稱警方和律政司近年經常引用古老罕見法例提告，相信旨在測試法庭接納程度，若成功入罪可增加警方日後可應用的法例。