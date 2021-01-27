測臭味數廁紙 初創研發智能廁所 提醒清潔補充 顯示排隊時間分流用家

結合AI物聯網技術 設各式感應器

本報2018年曾訪問blutech.io兩名創辦人許浚傑及萬笑歌，當時他們開發智能潛水鏡，但考慮到潛水鏡牽涉用家人身安全，不敢將產品雛型應用於實際潛水，後來放棄研發。但因二人曾以潛水鏡參賽，獲創業導師介紹予正尋找智能廁所方案的建材及工程公司，二人2019年中開始研發智能廁所方案，以人工智能結合物聯網技術，開發偵測廁所氣味、廁格使用、廁紙用量、梘液用量等多個感應器。

「開發一個感應器不難，但要將所有感應器連接就不容易。」許浚傑說，在廁所裝設智能系統的最大問題，在於廁所通常位於商場死角，網絡信號較差；廁格分隔板亦會阻擋信號傳播，令數據未能實時傳到後台。

標示牌顯示廁格空位 兼傳數據到後台

為解決問題，他們在廁所內顯示廁格空位的標示牌增加功能，一方面收集廁所內所有感應器的信號，供實時標示廁格空位；另一方面加設「信號轉發器」，將要進一步處理的數據，如氣味、廁所用品用量等，傳到後台系統供物管公司人員檢視。

除了硬件開發，許浚傑說團隊正開發預測排隊時間功能。考慮到個人私隱，他們利用低解像度熱感裝置偵測人龍，得出時間後，用家可得知商場其他不同廁所等候情况，有效分散人流；從物管角度，系統亦可預視廁所使用量，方便公司有效分配人手往補給，毋須常駐清潔人員在廁所。

上月奪獎 公院商場採用方案

創辦人：最重要以人為本

blutech.io開業年多，方案上月奪政府主辦的「2020年香港資訊及通訊科技獎」全年大獎。許透露，中環街市活化項目、商場、公營醫院等已採用其方案，亦有新加坡、澳洲、土耳其等地商家感興趣。對於政府推行智慧公廁試點計劃，許認為智慧廁所最重要以人為本，讓用家感到方便，亦要改善清潔及管理人員的工作環境。

明報記者