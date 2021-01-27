協商產生特首 林鄭：不想參與這種爭拗 「似乎有規矩要修訂基本法附件一」

林太上周已回應梁振英的說法，稱歷任行政長官都透過選舉產生，未來應沿用。梁振英則再在facebook發文，反問如果香港的「實際情况」導致「美國政府的傀儡」當選特首，「我們還要選舉嗎？」

林鄭：怎樣選出來 終須由中央委任

林太昨被問到是否認同梁的說法，她稱《基本法》第45條、《基本法》附件一說明了行政長官的產生辦法。她強調，香港作為特別行政區，直接向中央人民政府負責，行政長官負有「雙負責」的職能，即向中央人民政府負責和向香港特別行政區負責，因此怎樣選出來、是協商出來，最終都須由中央委任。

劉兆佳：中央主導新形勢下 不必協商

全國港澳研究會副會長劉兆佳說向「灼見名家」網站表示，中央希望逐步完善行政長官選舉制度，而未來政局會由中央主導，壓縮敵對勢力，而外部勢力的活動空間將大大減少，安全系數提高，新形勢下特首選舉不會失控，不必協商。

區議員宣誓 稱非新增加條件

政制及內地事務局在農曆新年後會將區議員等宣誓的相關修例，提交立法會審議。被問到會否追溯區議員過往的行為，林鄭月娥表示，這法例亦會明確說明在宣誓之後，如果就職後有證據顯示有任何違反了其宣誓的行為，會有一些法律後果。

她說政制局長曾國衞曾確認，區議員屬於公職人員，甚至是優先須宣誓的公職人員，所以法例涵蓋的宣誓人士是包括區議員。她稱這不是一項新增加的條件，因他們參選時都如立法會議員參選一樣，要作出法定聲明，擁護《基本法》，效忠香港特別行政區。