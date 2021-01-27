夏博義倡港修改國安法 人民日報評論指地方無權

冀港府與港人對話 值得修訂應建議中央

夏博義回覆本報查詢稱，認為特區政府不止是傀儡政府（puppet administration），冀港府與港人對話，若認為值得修訂，可向中央提出建議，「當然，我們明白最終決定的是人大常委會」。他並指反修例風波後，不少人被控以國安法制定前已存在的法律，認為國安法是用以遏抑異見。夏博義表示，自己的確擔心來自官媒的攻擊，部分指摘更是完全錯誤，強調自己只支持和平示威、強烈反對暴力。

人民日報以「別讓大律師公會的政治偏見破壞香港法治」為題撰文，斥夏博義抹黑港區國安法，「已經喪失了法律人基本的專業和理性」，又強調國安法為人大制定，地方無權修改，斥其言論「顯然是沒有擺正自己位置」。

人民日報又稱，國安法實施半年，社會暴力亂局扭轉，市民合法權利自由獲更大保障，批評大律師公會趨向政治化，用自身話語權及社會影響力，「助長禍港亂港活動，愈來愈為香港社會各界所不齒」。

「新華香港」亦上載圖片稱要「駁斥」夏博義的「謬論」，指夏博義與「攬炒派」關係密切、抹黑港區國安法。

（港區國安法）