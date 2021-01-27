國際律師協會曾指國安法違法治 鄭若驊申報删會員身分

最新行政會議個人利益申報顯示，行會秘書於今年1月11日，按律政司長鄭若驊的通知，刪去她國際律師協會會員（International Bar Association）的身分。

未回應是否主動提出 律政司：沒補充

國際律師協會回覆本報查詢時表示，協會屬志願組織，由來自170個國家的成員組成，協會政策亦不會討論會員身分事宜。律政司回覆查詢時，未有回應退會決定是否由鄭若驊主動提出，表示律政司長作為行會成員，已申報須登記的個人利益，沒進一步補充。

翻查資料，國際律師協會曾在《港區國安法》通過後發聲明，批評立法過程未諮詢香港人民和機構，做法完全令人反感（fundamentally objectionable）。聲明又指國安法不能與法治和基本人權相容，同時有違《基本法》。至今年1月中，協會再次發聲明，譴責警方以國安法搜捕組織或參與民主派初選的53人，以及對協助12港人偷渡案的律師盧思位和任全牛遭內地吊銷律師牌照的情况表示關注。

（港區國安法）